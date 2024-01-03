Ракетна атака на Київ 2 січня: кількість постраждалих зросла до 50 людей
Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ 2 січня зросла до 50 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомляється, на ранок 3 січня у столиці ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі, загальна площа яких склала 5000 кв. м. Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій.
Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.
Загалом у Києві постраждало 50 людей, ще двоє загинуло. Врятовано 57 осіб, на свіже повітря виведено 134 людини.
Масований удар по Києву 2 січня
Нагадаємо, російські окупанти вчора, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".
Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".
Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.
Детальніше про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.
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