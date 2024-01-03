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Ракетна атака на Київ 2 січня: кількість постраждалих зросла до 50 людей

Київ, Середа 03 січня 2024 10:48
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Ракетна атака на Київ 2 січня: кількість постраждалих зросла до 50 людей Фото: кількість постраждалих через ракетку атаку на Київ зросла до 50 людей (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки росіян на Київ 2 січня зросла до 50 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, на ранок 3 січня у столиці ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі, загальна площа яких склала 5000 кв. м. Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій.

Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Загалом у Києві постраждало 50 людей, ще двоє загинуло. Врятовано 57 осіб, на свіже повітря виведено 134 людини.

Масований удар по Києву 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти вчора, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Детальніше про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.

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