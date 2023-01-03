У Києві знову відбуваються екстрені відключення світла

"Через чергову атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва, 2 січня вимушені застосувати екстрені відключення. Фахівці ДТЕК Київські електромережі разом з НЕК Укренерго, комунальними службами та місцевою владою 24/7 роблять все, щоб у вас було світло", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок нічних повітряних ударів росіян 2 січня по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Було введено аварійні відключення світла.

Додамо, як розповіли в "Укренерго", графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть до кінця опалювального сезону 2023 року.

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