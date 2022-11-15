У Києві знову пролунали вибухи

У вівторок, 15 листопада, увечері у Києві вже двічі за день пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць про інцидент.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух було чутно в районі станції метро "Славутич".

Нагадаємо, у Києві вибухи також чути сьогодні вдень. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по столиці, у Печерському районі було пошкоджено три багатоповерхівки.

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