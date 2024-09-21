У Києві знову погіршилося повітря: яка причина та як захиститися

Повідомляється, що увечері у столиці спостерігається погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації завислих частинок (пилу). Імовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області.

Жителям столиці рекомендується:

закрити вікна

обмежити перебування на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря, включити його на максимум

Зауважимо, відстежувати стан повітря та радіаційний фон у режимі реального часу можна за посиланням і у додатку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, стан повітря у Києві погіршився під кінець тижня. Зокрема, у Київській області спостерігалося задимлення через поширення диму від осередків пожеж на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Завідувач відділу Центру громадського здоров'я МОЗ Анатолій Оперчук у коментарі РБК-Україна пояснив, що насправді така ситуація склалася з кількох причин. Окрім пожеж на торфовищах, йдеться про викиди шкідливих речовин транспортними засобами та суху безвітряну погоду.

У п'ятницю, 20 вересня, Київ очолив онлайн-рейтинг міст із високим рівнем забруднення повітря.

Детальніше читайте у матеріалі "Зміг у столиці. Чому якість повітря у Києві б'є антирекорди і що з цим робити".