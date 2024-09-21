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У Києві знову погіршилося повітря: яка причина та як захиститися

Фото: столицю України накрив дим від пожеж (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Станом на вечір 21 вересня у Києві знову погіршилася якість повітря. Жителів столиці закликають не відчиняти вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що увечері у столиці спостерігається погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації завислих частинок (пилу). Імовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області.

Жителям столиці рекомендується:

  • закрити вікна
  • обмежити перебування на вулиці
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, включити його на максимум

Зауважимо, відстежувати стан повітря та радіаційний фон у режимі реального часу можна за посиланням і у додатку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, стан повітря у Києві погіршився під кінець тижня. Зокрема, у Київській області спостерігалося задимлення через поширення диму від осередків пожеж на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Завідувач відділу Центру громадського здоров'я МОЗ Анатолій Оперчук у коментарі РБК-Україна пояснив, що насправді така ситуація склалася з кількох причин. Окрім пожеж на торфовищах, йдеться про викиди шкідливих речовин транспортними засобами та суху безвітряну погоду.

У п'ятницю, 20 вересня, Київ очолив онлайн-рейтинг міст із високим рівнем забруднення повітря.

Детальніше читайте у матеріалі "Зміг у столиці. Чому якість повітря у Києві б'є антирекорди і що з цим робити".

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КМДАКиївЗабруднення повітря