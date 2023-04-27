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У Києві знову піднімається рівень води: чи варто хвилюватися

Фото: у Києві знову піднімається рівень води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві станом на сьогодні спостерігається зростання рівня води. Воно пов'язане з роботою Київської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу гідрологічних прогнозів "Укргідрометцентру" ДСНС Іллі Перевозчикова на брифінгу.

"Що стосується Києва, то ми на сьогодні фіксуємо зростання рівня води. Але це викликано технологічною роботою Київської ГЕС, тому киянам та жителям столиці, а також Київській області не варто нервувати з цього приводу", - наголосив Перевозчиков.

Він також зазначив, що пік весняної повені на Дніпрі вище за Київ пройшов 17 квітня, тому зараз на ділянках природного стоку річки спостерігається стабільний спад.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рівень води у Дніпрі у Києві біля мосту "Метро" вчора, 26 квітня, піднявся на 9 сантиметрів до 9 309 см.

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