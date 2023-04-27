RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве снова поднимается уровень воды: стоит ли волноваться

Фото: в Киеве снова поднимается уровень воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве по состоянию на сегодня наблюдается рост уровня воды. Он связан с работой Киевской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометцентра" ГСЧС Ильи Перевозчикова на брифинге.

"Что касается Киева, то мы на сегодня фиксируем рост уровня воды. Но это вызвано технологической работой Киевской ГЭС, поэтому киевлянам и жителям столицы, а также Киевской области, не стоит нервничать по этому поводу", - подчеркнул Перевозчиков.

Он также отметил, что пик весеннего половодья на Днепре выше Киева прошел 17 апреля, поэтому сейчас на участках природного стока реки наблюдается стабильный спад.

Напомним, ранее стало известно, что уровень воды в Днепре в Киеве у моста "Метро" вчера, 26 апреля, поднялся на 9 сантиметров до 9 309 см.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДнипроГСЧС