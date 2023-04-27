В Киеве снова поднимается уровень воды: стоит ли волноваться

В Киеве по состоянию на сегодня наблюдается рост уровня воды. Он связан с работой Киевской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометцентра" ГСЧС Ильи Перевозчикова на брифинге .

"Что касается Киева, то мы на сегодня фиксируем рост уровня воды. Но это вызвано технологической работой Киевской ГЭС, поэтому киевлянам и жителям столицы, а также Киевской области, не стоит нервничать по этому поводу", - подчеркнул Перевозчиков.

Он также отметил, что пик весеннего половодья на Днепре выше Киева прошел 17 апреля, поэтому сейчас на участках природного стока реки наблюдается стабильный спад.