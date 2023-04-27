В Киеве снова поднимается уровень воды: стоит ли волноваться

В Киеве по состоянию на сегодня наблюдается рост уровня воды. Он связан с работой Киевской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометцентра" ГСЧС Ильи Перевозчикова на брифинге.
"Что касается Киева, то мы на сегодня фиксируем рост уровня воды. Но это вызвано технологической работой Киевской ГЭС, поэтому киевлянам и жителям столицы, а также Киевской области, не стоит нервничать по этому поводу", - подчеркнул Перевозчиков.
Он также отметил, что пик весеннего половодья на Днепре выше Киева прошел 17 апреля, поэтому сейчас на участках природного стока реки наблюдается стабильный спад.
Напомним, ранее стало известно, что уровень воды в Днепре в Киеве у моста "Метро" вчера, 26 апреля, поднялся на 9 сантиметров до 9 309 см.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.