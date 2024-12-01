У Києві знову оголосили тривогу та чути вибухи

Сигнал повітряної тривоги в Києві було оголошено о 07:29. Через кілька хвилин військові попередили, що в напрямку столиці з півдня летять ударні дрони. Потім у Києві було чутно роботу протиповітряної оборони.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 07:33 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:39 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській та Чернігівській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим. Однак зауважмо, що так відбувається постійно вже протягом багатьох місяців.