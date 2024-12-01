UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

У Києві знову оголосили тривогу та чути вибухи

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 1 грудня, у Києві повторно оголосили повітряну тривогу. По ворожим дронам вже працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал Київської міської військової адміністрації.

Сигнал повітряної тривоги в Києві було оголошено о 07:29. Через кілька хвилин військові попередили, що в напрямку столиці з півдня летять ударні дрони. Потім у Києві було чутно роботу протиповітряної оборони.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 07:33 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:39 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській та Чернігівській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим. Однак зауважмо, що так відбувається постійно вже протягом багатьох місяців.

Нагадаємо, що близько години тому в столиці теж було чути вибухи. Як повідомили в КМВА, Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка безпілотників, які загрожували столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні