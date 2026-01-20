У Києві знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Раніше військові повідомляли про те, що групу безпілотників помітили над Київським водосховищем, дрони летіли в бік Вишгорода і Димера.

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено не тільки в Києві, а й у низці областей, зокрема частково в Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 20 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками, а потім завдали ударів балістичними ракетами. Повітряну тривогу в столиці було оголошено близько 01:30 через загрозу дронів, після чого Повітряні сили повідомили про ризик балістичних ударів.

Близько другої години ночі по місту було випущено кілька залпів балістики, у Києві прогриміли потужні вибухи.

За даними влади, руйнування зафіксовано в Дніпровському районі столиці. Попадання припали на нежитлові будівлі, також один із дронів упав на відкритій території, де загорілися автомобілі.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого, на місце події виїжджала бригада швидкої допомоги.

Крім того, на Лівому березі Києва виникли перебої з електропостачанням і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури було переведено на автономні джерела живлення. Ситуація ускладнюється наслідками попередніх атак і морозами.