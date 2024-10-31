У Києві знову оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"
Зранку, 31 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх причиною стали дрони росіян, які летять у напрямку у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 05:33.
Через декілька хвилин військові уточнили, що "Шахед" у Київській області летить курсом на Київ.
Оновлено о 05:40
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.
Оновлено о 05:46
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:38 сигнал повітряної тривоги продовжується у Києві, а також Київській та Житомирській областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.
Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу і вона теж була пов'язана з дронами. У КМВА повідомляли, що о 04:11 на підступах до Києва працювали сили ППО, після чого менш ніж за десять хвилин, було оголошено відбій тривоги.
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