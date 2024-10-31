В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"
Утром 31 октября в Киеве объявили воздушную тревогу. Их причиной стали дроны россиян, летящих по направлению к столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 05:33.
Через несколько минут военные уточнили, что "Шахед" в Киевской области летит на Киев.
Обновлено в 05:40
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.
Обновлено в 05:46
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:38 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киеве, а также Киевской и Житомирской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный Крым.
Напомним, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу и она тоже была связана с дронами. В КГВА сообщали, что в 04:11 на подступах к Киеву работали силы ПВО, после чего менее чем через десять минут, был объявлен отбой тревоги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.