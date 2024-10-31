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В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Четверг 31 октября 2024 05:40
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В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 31 октября в Киеве объявили воздушную тревогу. Их причиной стали дроны россиян, летящих по направлению к столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 05:33.

Через несколько минут военные уточнили, что "Шахед" в Киевской области летит на Киев.

Обновлено в 05:40

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 05:46

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:38 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киеве, а также Киевской и Житомирской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за &quot;Шахедов&quot;

Напомним, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу и она тоже была связана с дронами. В КГВА сообщали, что в 04:11 на подступах к Киеву работали силы ПВО, после чего менее чем через десять минут, был объявлен отбой тревоги.

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