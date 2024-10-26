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У Києві знову оголосили повітряну тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 жовтня у Києві знову оголосили повітряну тривогу.
Причиною сигналу вкотре стали безпілотники росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА)

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:29.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що тривогу оголошено через безпілотники росіян, які представляють загрозу місту.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 03:33.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що групи "Шахедів" спостерігаються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Військові уточнили, що БпЛА ворога рухаються в західному напрямку. Крім того, українців закликали перебувати в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:38 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

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