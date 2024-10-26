У Києві знову оголосили повітряну тривогу

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:29.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що тривогу оголошено через безпілотники росіян, які представляють загрозу місту.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 03:33.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що групи "Шахедів" спостерігаються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Військові уточнили, що БпЛА ворога рухаються в західному напрямку. Крім того, українців закликали перебувати в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:38 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.