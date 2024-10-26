В Киеве снова объявили воздушную тревогу

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:29.

Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что тревога объявлена из-за беспилотников россиян, представляющих угрозу городу.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - говорится в сообщении в 03:33.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что группы "Шахедов" наблюдаются в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Военные уточнили, что БпЛА врага движутся в западном направлении. Кроме того, украинцев призвали находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.