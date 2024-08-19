У Києві знову оголосили повітряну тривогу: на цей раз через дрони
У ніч на 19 серпня у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Також сигнал тривоги лунає і в інших областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Карта повітряних тривог.
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:41.
Пізніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили про загрозу ударних БпЛА для столиці.
"В Київській області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО! Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 02:48.
Оновлено о 02:56
У Києві та області оголошено відбій тривоги.
Де оголошено тривогу
Станом на 02:48 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.