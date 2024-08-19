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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: на цей раз через дрони

Понеділок 19 серпня 2024 02:48
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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: на цей раз через дрони Фото: повітряна тривога у Києві (РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 19 серпня у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Також сигнал тривоги лунає і в інших областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Карта повітряних тривог.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:41.

Пізніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили про загрозу ударних БпЛА для столиці.

"В Київській області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО! Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 02:48.

Оновлено о 02:56

У Києві та області оголошено відбій тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:48 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу: на цей раз через дрони

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