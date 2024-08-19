В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в этот раз из-за дронов
Фото: воздушная тревога в Киеве (РБК-Украина)
В ночь на 19 августа в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Также сигнал тревоги раздается и в других областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал. Карта воздушных тревог.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:41.
Позже в Киевской городской военной администрации сообщили об угрозе ударных БпЛА для столицы.
"В Киевской области, неподалеку столицы уже работают силы и средства ПВО! Находитесь в укрытиях. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 02:48.
Обновлено в 02:56
В Киеве и области объявлен отбой тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 02:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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