В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в этот раз из-за дронов

В ночь на 19 августа в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Также сигнал тревоги раздается и в других областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал. Карта воздушных тревог.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:41. Позже в Киевской городской военной администрации сообщили об угрозе ударных БпЛА для столицы. "В Киевской области, неподалеку столицы уже работают силы и средства ПВО! Находитесь в укрытиях. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 02:48. Обновлено в 02:56 В Киеве и области объявлен отбой тревоги. Где объявлена тревога По состоянию на 02:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.