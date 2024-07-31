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У Києві знову оголошено повітряну тривогу: летять ворожі БпЛА

Фото: ворожі дрони атакують Україну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 31 липня, у Києві знову оголосили повітряну тривогу через ворожі дрони. Також сигнал тривоги продовжується в низці інших регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Військові о 06:15 зафіксували, що ворожі дрони у Черкаській області прямують на північний захід Київської області.

Через 20 хвилин (о 06:35) стало відомо, що дрон рухається у напрямку Києва з північно-східного напрямку.

Станом на 06:39 інформація наступна:

  • БпЛА на півдні Київської області, курс західний;
  • БпЛА на північ від Полтави, курсом на схід;
  • БпЛА на Кременчук з північного заходу;
  • декілька БпЛА північніше Чернігова рухаються на захід.

Також військові повідомили, що для Житомирської та Вінницької областей теж існує загроза застосування ударних БпЛА.

 

Оновлено о 06:42

У КМВА підтвердили нову хвилю ворожих БпЛА, які продовжують нічну атаку ударних дронів на Київ. Зокрема, зафіксовано рух кількох безпілотників. У відомстві закликали не нехтувати сигналами тривогу і прямувати до укриття.

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