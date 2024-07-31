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В Киеве снова объявлена воздушная тревога: летят вражеские БпЛА

Фото: вражеские дроны атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 31 июля, в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за вражеских дронов. Также сигнал тревоги продолжается в ряде других регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные в 06:15 зафиксировали, что вражеские дроны в Черкасской области направляются на северо-запад Киевской области.

Через 20 минут (в 06:35) стало известно, что дрон двигается в направлении Киева с северо-восточного направления.

По состоянию на 06:39 информация следующая:

  • БпЛА на юге Киевской области, курс западный;
  • БпЛА на север от Полтавы, курсом на восток;
  • БпЛА на Кременчуг с северо-запада;
  • несколько БпЛА севернее Чернигова движутся на запад.

Также военные сообщили, что для Житомирской и Винницкой областей тоже существует угроза применения ударных БпЛА.

Обновлено в 06:42

В КГВА подтвердили новую волну вражеских БпЛА, которые продолжают ночную атаку ударных дронов на Киев. В частности, зафиксировано движение нескольких беспилотников. В ведомстве призвали не пренебрегать сигналами тревоги и направляться в укрытие.

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