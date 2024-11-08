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В Киеве снимут самый большой флаг Украины: в чем причина

Пятница 08 ноября 2024 14:42
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В Киеве снимут самый большой флаг Украины: в чем причина Самый большой флаг Украины в Киеве снимут на следующей неделе (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что на следующей неделе в столице снимут самый большой флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.

Когда именно и зачем снимут самый большой флаг

В КГГА рассказали, что самый большой флаг Украины снимут 11 ноября 2024 года. Причина - проведение текущего ремонта флагштока.

Уточняется, что в рамках запланированных мероприятий предусмотрено:

  • замену канатов лебедки
  • замену тяговых канатов
  • замену канатов удерживающей системы
  • техническое обслуживание
  • обследование поворотного механизма флага

Отмечается также, что работы планируется завершить до 15 ноября.

В Киеве снимут самый большой флаг Украины: в чем причина

Пост КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Что стоит знать о самом большом флаге Украины

Напомним, самый большой государственный флаг Украины был установлен в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Тем временем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или для проведения регламентных работ.

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