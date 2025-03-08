У Києві значно погіршилася якість повітря: в чому причина

Погіршення повітря в Україні

У Києві постійно фіксують погіршення повітря. Як раніше зазначалося, протягом лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення атмосфери. Найгіршою якість повітря була в деяких великих містах.

Водночас, як раніше пояснювали синоптики, погіршення повітря в Україні є "стандартною ситуацією" при антициклонах. За такого варіанту домішки "накопичувалися", однак з огляду на синоптичну ситуацію "сильно не розсіювалися".

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