У Києві змінився рух транспорту: що відбувається з метро та тролейбусами

У трьох районах Києва вранці 9 жовтня наземний електротранспорт тимчасово призупинив роботу через відсутність напруги в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як зазначили у КМДА, інформація про зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності. Раніше цю інформацію поширювали у місцевих Telegram-каналах.
Наразі на Сирецько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту: одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро.
В інший час поїзди курсують у звичному режимі.
Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського електротранспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.
Нагадаємо, вранці 9 жовтня у частині Києва та в Київській області ввели екстрені відключення світла. Графіки не діють.