У Києві змінили правила оплати за проїзд банківськими картками

За даними прес-служби, зміни стосуються оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

Новий алгоритм

Алгоритм списання коштів відбуватиметься наступним чином: після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно.

Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00.

"Дана система пройшла успішне тестування на маршрутах швидкісного трамвая та масштабується на весь громадський транспорт", - йдеться в повідомленні.

QR-квитки

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. Для оплати потрібно просканувати транспортну карту або QR-квиток на валідаторі і за кілька хвилин запис про використання з’явиться в застосунку.

Водночас підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку "Київ Цифровий" не є підтвердженням валідації квитка як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю.

Відзначимо, вартість проїзду у міському транспорті Києва не змінювалася з початку війни та становить 8 гривень.