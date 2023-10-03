В Киеве изменили правила оплаты за проезд банковскими картами

Оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте Киева будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе. Новые правила будут действовать с 4 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По данным пресс-службы, изменения касаются оплаты проезда деньгами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.
Алгоритм списания средств будет происходить следующим образом: после первой валидации списание средств будет не сразу, а после второй поездки будет проводиться списание за две валидации одновременно.
Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую произойдет после 21:00.
"Данная система прошла успешное тестирование на маршрутах скоростного трамвая и масштабируется на весь общественный транспорт", - говорится в сообщении.
Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Для оплаты нужно просканировать транспортную карту или QR-билет на валидаторе и через несколько минут запись об использовании появится в приложении.
В то же время подтверждение оплаты в банковском приложении или "Киев Цифровой" не является подтверждением валидации билета как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля.
Отметим, стоимость проезда в городском транспорте Киева не менялась с начала войны и составляет 8 гривен.
Напомним, в начале 2023 года "Укрзализныця" запустила в тестовом режиме оплату проезда по городской транспортной карте, банковской карте и устройствам с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички.