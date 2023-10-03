В Киеве изменили правила оплаты за проезд банковскими картами

По данным пресс-службы, изменения касаются оплаты проезда деньгами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.

Новый алгоритм

Алгоритм списания средств будет происходить следующим образом: после первой валидации списание средств будет не сразу, а после второй поездки будет проводиться списание за две валидации одновременно.

Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую произойдет после 21:00.

"Данная система прошла успешное тестирование на маршрутах скоростного трамвая и масштабируется на весь общественный транспорт", - говорится в сообщении.

QR-билеты

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Для оплаты нужно просканировать транспортную карту или QR-билет на валидаторе и через несколько минут запись об использовании появится в приложении.

В то же время подтверждение оплаты в банковском приложении или "Киев Цифровой" не является подтверждением валидации билета как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля.

Отметим, стоимость проезда в городском транспорте Киева не менялась с начала войны и составляет 8 гривен.