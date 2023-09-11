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В Києві зловмисник поранив поліцейського під час затримання

Фото: в Києві чоловік поранив поліцейського (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері, 11 вересня, в Києві поліцейський отримав поранення під час затримання озброєного підозрюваного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зазначаєтсья, що інцидент стався під час затримання підозрюваного в особливо тяжкому злочині. Той напав на поліцейського і завдав йому ножове поранення, однак, це не завадило правоохоронцю одягнути на нього кайданки.

"Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога", - зазначили в поліції.

Фото: в Києві чоловік поранив ножем поліцейського (Київ Оперативний)

Напади на поліцейських

Нагадаємо, що в вересні 2021 року в Івано-Франківську чоловік напав на поліцейського та завдав йому 14 ударів ножем. Тоді зловмисник проник до квартири 35-річного працівника поліції, щоб його обікрасти. Поліцейський в цей час перебував вдома, і коли грабіжник його помітив, то напав з ножем.

А в жовтні того ж року поліцейські приїхали на виклик в Фастівському районі Київської області. На місці вони побачили двох п'яних чоловіків - один з них напав на правоохоронців з вилами, зупинити його вдалося пострілом в повітря.

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полицияКиїв