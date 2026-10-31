У Києві жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин за день

У суботу, 31 жовтня, частина киян може залишатися без світла більшу частину доби. У деяких чергах на електроенергію передбачено до 2 годин за день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДТЕК.
Згідно з оприлюдненими графіками на суботу, у деяких чергах передбачені тривалі періоди без електроенергії.
На графіках темним кольором позначені періоди, коли немає світла, а блискавкою на світлому тлі - години, коли електроенергія є.
Фото: графіки відключення світла в Києві 31 жовтня (скриншоти)
Тривалість знеструмлень залежить від конкретної черги, тому киянам варто перевірити графік, який стосується їхньої адреси. Це допоможе спланувати побутові справи, зарядити гаджети та скористатися електроприладами в години, коли очікується електропостачання.
Перевіряти актуальний розклад варто на офіційних ресурсах ДТЕК, оскільки графіки можуть оновлюватися.
Нагадаємо, увечері 30 жовтня російські дрони тричі влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Києва.
Через знеструмлення кількох таких об'єктів у столиці впав тиск у системі водопостачання, внаслідок чого частина районів залишилася без води.