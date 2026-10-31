В Киеве жесткие графики отключения: свет будет до 2 часов в день

Согласно обнародованным графикам на субботу, в некоторых очередях предусмотрены длительные периоды без электроэнергии.

На графиках темным цветом обозначены периоды, когда нет света, а молнией на светлом фоне – часы, когда есть электроэнергия.

Фото: графики отключения света в Киеве 31 октября (скриншоты)

Продолжительность обесточений зависит от конкретной очереди, поэтому киевлянам следует проверить график, касающийся их адреса. Это поможет спланировать бытовые дела, зарядить гаджеты и использовать электроприборы в часы, когда ожидается электроснабжение.

Проверять актуальное расписание следует на официальных ресурсах ДТЭК, поскольку графики могут обновляться.