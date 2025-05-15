В Киеве женщина повредила фото погибших защитников на Аллее Героев, ее задержали

В Киеве полицейские задержали женщину, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев. Она разбросала цветы и повредила фото погибших защитников, установленные на клумбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Фото: в Киеве задержали женщину, которая повредила фото погибших защитников на Аллее Героев (t.me/gunpKyiv)

Женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются правоохранители. Решается вопрос о правовой квалификации.

Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла.

Как сообщили в полиции, 33-летняя местная жительница, находясь в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе.

Вандализм на могилах защитников

Напомним, ранее мы сообщали, что правоохранители открыли уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.

Она повредила могилы украинских военных Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко. На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

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