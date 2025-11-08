ua en ru
У Києві збільшили тривалість відключень світла: оприлюднено нові графіки

Субота 08 листопада 2025 15:30
UA EN RU
У Києві збільшили тривалість відключень світла: оприлюднено нові графіки Фото: у Києві оновили графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві через нічну атаку РФ були запроваджені екстрені відключення світла, після чого столиця повернулася до графіків. Однак наразі тривалість відключень знову збільшили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У компанії поінформували, що Київ повертається до графіків відключень світла. Відтепер електроенергію 8 листопада відключатимуть так:

  • 1.1 черга - світла не буде з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 21:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 07:30 до 13:00 та з 17:00 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 07:30 до 13:00 та з 18:00 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:00 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 10:00 до 17:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 12:30 до 18:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 12:30 до 18:30 та з 21:00 до 24:00.

У ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своїх соцмережах.

Обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Ворог застосовував для ударів безпілотники і ракети різних типів. Метою РФ були об'єкти енергетичної інфраструктури.

В результаті обстрілів у ряді областей України були введені аварійні відключення світла, а в Києві двічі вводили екстрені відключення. Але найбільше постраждав Кременчук - місто залишилося без світла.

Крім цього, в "Укрзалізниці" повідомили, що через пошкодження енергооб'єктів деякі поїзди продовжили рух із затримками.

Детально про всі подробиці нічної масової атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

