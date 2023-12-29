У Києві збільшилася кількість жертв російського обстрілу до шести

У Києві знову збільшилася кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього масштабного повітряного удару російських терористів. З-під завалів деблокували тіло ще одної людини, таким чином число жертв зросло до шести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Рятувальники уточнили, що тіло ще однієї загиблої особи дістали з-під завалів складської будівлі.

"Всього в зруйнованому цеху загинуло 6 осіб та 8 осіб врятовано", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Масована атака 29 грудня

Сьогодні з ночі російські окупанти завдали по Україні масштабного повітряного удару із застосуванням ракет різного типу та дронів-камікадзе "Шахед". У ЗСУ повідомили, що загалом противник випустив 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У столиці через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.