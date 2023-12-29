ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві збільшилася кількість жертв російського обстрілу до шести

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 16:39
UA EN RU
У Києві збільшилася кількість жертв російського обстрілу до шести Фото: у Києві знову збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві знову збільшилася кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього масштабного повітряного удару російських терористів. З-під завалів деблокували тіло ще одної людини, таким чином число жертв зросло до шести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники уточнили, що тіло ще однієї загиблої особи дістали з-під завалів складської будівлі.

"Всього в зруйнованому цеху загинуло 6 осіб та 8 осіб врятовано", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Масована атака 29 грудня

Сьогодні з ночі російські окупанти завдали по Україні масштабного повітряного удару із застосуванням ракет різного типу та дронів-камікадзе "Шахед". У ЗСУ повідомили, що загалом противник випустив 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У столиці через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракетна атака ракетный удар
NEWS
РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів: Залужний розповів, скільки збили
РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів: Залужний розповів, скільки збили
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році