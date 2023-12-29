ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве увеличилось количество жертв российских обстрелов до шести

Киев, Пятница 29 декабря 2023 16:39
UA EN RU
В Киеве увеличилось количество жертв российских обстрелов до шести Фото: в Киеве снова увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате сегодняшнего масштабного воздушного удара российских террористов. Из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, таким образом число жертв выросло до шести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели уточнили, что тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов складского здания.

"Всего в разрушенном цехе погибли 6 человек и 8 человек спасены", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Массированная атака 29 декабря

Сегодня с ночи российские оккупанты нанесли по Украине масштабный воздушный удар с применением ракет различного типа и дронов-камикадзе "Шахед". В ВСУ сообщили, что в целом противник выпустил 158 ракет различных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сегодня сбили более 30 вражеских целей. В столице из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ракетна атака ракетный удар
NEWS
В сети пишут о сбитом Ту-22М3 в Курской области. Возможно ли это: мнения экспертов
В сети пишут о сбитом Ту-22М3 в Курской области. Возможно ли это: мнения экспертов
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году