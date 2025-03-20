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У Києві завтра обмежать рух транспорту: в чому причина

Київ, Четвер 20 березня 2025 20:14
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У Києві завтра обмежать рух транспорту: в чому причина Фото: у Києві 21 березня обмежать рух транспорту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та Київській області у п'ятницю, 21 березня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

"21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

В Управлінні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Військовослужбовці спільно з відповідними підрозділами Нацполіції "мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільних транспортів глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом".

Крім того, вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у центрі Києва частково обмежать рух транспорту. Яку локацію водіям краще оминати й коли - читайте за посиланням.

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