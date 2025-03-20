В Киеве завтра ограничат движение транспорта: в чем причина

В Киеве и Киевской области в пятницу, 21 марта, будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

"21 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.

В Управлении напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Военнослужащие совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции "имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильных транспортов глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом".

Кроме того, они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.