У центрі Києва частково обмежать рух транспорту: яку локацію водіям краще оминати й коли

У центрі Києва частково обмежують рух транспорту. Під час поїздок водіям доведеться зважати на тимчасові зміни на одній з найпопулярніших площ столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що Європейська площа розташована у Шевченківському районі столиці між вулицями Хрещатик, Трьохсвятительською, Володимирським узвозом і Михайла Грушевського.

У КМДА розповіли, що, згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", у столиці частково обмежать рух транспорту Європейською площею.

Нагадаємо, на початку року в КМДА повідомляли про тимчасове обмеження руху транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.

Спершу планувалось, що роботи з ліквідації просідання на дорожньому полотні на цій ділянці проводитимуть у період з 25 січня до 7 лютого 2025 року. Проте згодом стало відомо, що терміни перенесені.

Згідно з оновленою інформацією від "Київавтодору", часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт мали тривати з 4 до 18 лютого 2025 року.

Читайте також, як працюватиме громадський транспорт Києва під час тривог згідно з новими правилами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.