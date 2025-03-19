У центрі Києва частково обмежать рух транспорту: яку локацію водіям краще оминати й коли
У центрі Києва частково обмежують рух транспорту. Під час поїздок водіям доведеться зважати на тимчасові зміни на одній з найпопулярніших площ столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме та як надовго обмежують рух транспорту
У КМДА розповіли, що, згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", у столиці частково обмежать рух транспорту Європейською площею.
"Зміни пов'язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини поблизу готелю "Дніпро", - пояснили українцям і гостям Києва.
Варто зазначити, що Європейська площа розташована у Шевченківському районі столиці між вулицями Хрещатик, Трьохсвятительською, Володимирським узвозом і Михайла Грушевського.
Європейська площа в Києві (скриншот: google.com/maps)
Часткове обмеження руху на площі триватиме:
- з четверга, 20 березня;
- до понеділка, 24 березня (включно).
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, на початку року в КМДА повідомляли про тимчасове обмеження руху транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.
Спершу планувалось, що роботи з ліквідації просідання на дорожньому полотні на цій ділянці проводитимуть у період з 25 січня до 7 лютого 2025 року. Проте згодом стало відомо, що терміни перенесені.
Згідно з оновленою інформацією від "Київавтодору", часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт мали тривати з 4 до 18 лютого 2025 року.
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