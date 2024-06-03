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У Києві завтра можливі відключення світла у "сірій" зоні: пояснення ДТЕК

Ілюстративне фото: у Києві 4 червня відключатимуть світло і у сірій зоні графіків (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 4 червня, у Києві можливе відключення світла і в період дії "сірих" графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".

"Друзі, за наказом НЕК "Укренерго", завтра, 4 червня, по всій території України діятимуть обмеження на електроспоживання з 00:00 до 24:00", - сказано у повідомленні.

Окрім цього завтра прогнозується збільшення дефіциту. Причина - зростання обсягів споживання через спеку та зменшення імпорту. Зокрема, Києву на завтра виділено ліміти, яких вистачить на 74% від потреб.

Тому впродовж доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Однак, якщо дефіцит буде зростати, то доведеться застосовувати відключення в світло-сірій зоні графіків також.

"Просимо обмежити використання електрики, щоб зменшити кількість і тривалість відключень. Дякуємо за вашу підтримку та розуміння", - повідомили у "ДТЕК".

Відключення світла в Україні

Через знищення Росією 80% генерації енергетики в Україні змушені були запровадити стабілізаційні відключення світла. Зокрема завтра графіки будуть діяти по всій території України окрім Дніпропетровської області.

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