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У Києві завтра лунатимуть постріли, можливе ускладнення руху: подробиці

Ілюстративне фото: у Києві завтра лунатимуть постріли, можливе ускладнення руху (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві завтра, 7 березня, Державне бюро розслідувань буде проводити слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки. У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки пострілів, також можливе ускладнення руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Проведення слідчої дії із застосуванням стрілецької зброї заплановано 9 березня у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120-ї Садової (мікрорайон Осокорки, Дарницький район)", - сказано у повідомленні.

ДБР попереджає, що у районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.

Жителів просять врахувати цю інформацію та зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. Також українців просять не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на машині без нагальної потреби.

Як повідомлялося раніше, у Києві оновлюють систему сповіщення про загрози, її вже протестували в Деснянському районі.

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КиївДБР