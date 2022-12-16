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У Києві завершуються роботи з відновлення водопостачання

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 23:24
У Києві завершуються роботи з відновлення водопостачання Фото: у Києві завершуються роботи з відновлення водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Роботи з відновлення водопостачання у Києві майже завершились. Систему мають запустити за кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Роботи з відновлення теплопостачання також продовжуються.

"Для запобігання неконтрольованому витоку води переконайтеся, що водопровідні крани у ваших квартирах закриті", - написав Кличко.

Раніше Кличко повідомив, що відновлювальні роботи продовжуватимуться орієнтовно до завтрашнього ранку.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову масово обстріляли Україну ракетами. За даними Повітряних сил, росіяни випустили понад 60 ракет, частина з них потрапила до енергооб'єктів.

Крім того, через російські удари у Києві зупинилася робота метро та всього електротранспорту.

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