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В Києві завершується опалювальний сезон: названо дату

Фото: опалювальний сезон в Києві завершать 24 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 24 березня в Києві вимкнуть опалення. Такі заходи пов'язані не тільки з потеплінням, а й із економіією газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Із понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон", - онаписав він.

За словами мера, таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також через необхідність раціонального використання природного газу.

"Отже, з понеділка розпочнемо відключення  від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників", - зазначив Кличко.

У порівнянні з минулим роком, за його даними, опалення цьогоріч у Києві вимикають на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря. 

 

Опалювальний сезон в Україні

Через потепління, окрім Києва, деякі міста уже визначились із датою завершення опалювального сезону. Зокрема, це вже зробили у Херсоні, Львові, Харкові, Полтаві та Миколаєві.

Додамо, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.

Нагадаємо, опалення увімкнули в Києві 30 жовтня минулого року.

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КиївВіталий КличкоОпалювальный сезон