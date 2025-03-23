В Киеве завершается отопительный сезон: названа дата

С 24 марта в Киеве отключат отопление. Такие меры связаны не только с потеплением, но и с экономией газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"С понедельника, 24 марта, Киев завершает отопительный сезон", - написал он.
По словам мэра, такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления, а также из-за необходимости рационального использования природного газа.
"Итак, с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов. Здания же учреждений социальной сферы - медучреждения, детсады, школы и другие, будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей", - отметил Кличко.
По сравнению с прошлым годом, по его данным, отопление в этом году в Киеве выключают на несколько дней раньше, поскольку позволяет температура воздуха.
Из-за потепления, кроме Киева, некоторые города уже определились с датой завершения отопительного сезона. В частности, это уже сделали в Херсоне, Львове, Харькове, Полтаве и Николаеве.
Добавим, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и на завершение работы нужно около недели.
Напомним, отопление включили в Киеве 30 октября прошлого года.
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