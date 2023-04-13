У Києві затвердили графіки проведення поминальних днів

У столиці затвердили графік проведення поминальних днів на місцях поховань. Міський голова підписав відповідне розпорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на КМДА.

Разом з тим у КМДА закликають мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.

Графік проведення поминальних днів на місцях поховань і відзначення Дня примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших місцях поховань, на яких розташовані меморіали, братські та одиночні могили воїнів та жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років у 2023 році:

Раніше ми пояснювали чого не можна робити на кладовищах. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що в Харківській області заборонять відвідувати кладовища через мінну небезпеку.

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