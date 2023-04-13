У Києві затвердили графіки проведення поминальних днів

Графік проведення поминальних днів на місцях поховань і відзначення Дня примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших місцях поховань, на яких розташовані меморіали, братські та одиночні могили воїнів та жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років у 2023 році:
Голосіївський район
Байкове кладовище -25.04.2023, 08.05.2023;
Пирогівське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Корчуватське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Мишоловське кладовище - 23.04.2023;
Чапаєвське кладовище - 23.04.2023;
колумбарій Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" - 25.04.2023.
Дарницький район
Дарницьке кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023;
Позняківське кладовище - 24.04.2023;
Бортничанське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Броварський район
Північне кладовище – 23.04.2023.
Деснянський район
Биківнянське кладовище - 25.04.2023, 08.05.2023;
Лісове кладовище - 23.04.2023;
Вигурівське кладовище - 24.04.2023;
Троєщинське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонський район
Пуща-Водицьке кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023.
Печерський район
Звіринецьке кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023;
Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави - 24.04.2023, 08.05.2023.
Фастівський район (Київська область)
Південне кладовище - 23.04.2023.
Подільський район
Міське кладовище - 26.04.2023, 08.05.2023;
Куренівське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинський район
Святошинське кладовище - 04.2023, 08.05.2023;
Біличанське кладовище - 24.04.2023;
Братське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Михайлівське кладовище - 23.04.2023.
Солом’янський район
Солом’янське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Совське кладовище - 23.04.2023;
Шулявське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Жулянське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченківський район
Військове кладовище - 25.04.2023, 08.05.2023;
Старообрядне кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Лук’янівське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023.
Разом з тим у КМДА закликають мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.
Раніше ми пояснювали чого не можна робити на кладовищах. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.