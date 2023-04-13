В Киеве утвердили графики проведения поминальных дней

График проведения поминальных дней на местах захоронений и празднования Дня примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других местах захоронений, на которых расположены мемориалы, братские и одиночные могилы воинов и жертв Второй мировой войны 1939 года году:
Голосеевский район
Байковое кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
Пироговское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Корчеватское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Мышеловское кладбище - 23.04.2023;
Чапаевское кладбище - 23.04.2023;
колумбарий Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" - 25.04.2023.
Дарницкий район
Дарницкое кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023;
Позняковское кладбище - 24.04.2023;
Бортничанское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Броварской район
Северное кладбище - 23.04.2023.
Деснянский район
Быковнянское кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
Лесное кладбище - 23.04.2023;
Выгуровское кладбище - 24.04.2023;
Троещинское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонский район
Пуща-Водицкая кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023.
Печерский район
Зверинецкое кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023;
Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы - 24.04.2023, 08.05.2023.
Фастовский район (Киевская область)
Южное кладбище - 23.04.2023.
Подольский район
Городское кладбище - 26.04.2023, 08.05.2023;
Куреневское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинский район
Святошинское кладбище - 04.2023, 08.05.2023;
Беличанское кладбище - 24.04.2023;
Братское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Михайловское кладбище - 23.04.2023.
Соломенский район
Соломенское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Совское кладбище - 23.04.2023;
Шулявское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Жулянское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченковский район
Военное кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
Старообрядное кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
Лукьяновское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023.
Вместе с тем в КГГА призывают жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.
Раньше мы объясняли, чего нельзя делать на кладбищах. Подробнее читайте в материале РБК-Украина.