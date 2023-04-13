В Киеве утвердили графики проведения поминальных дней

В столице утвердили график проведения поминальных дней на местах захоронений. Мэр подписал соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на КГГА.

Вместе с тем в КГГА призывают жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.

График проведения поминальных дней на местах захоронений и празднования Дня примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других местах захоронений, на которых расположены мемориалы, братские и одиночные могилы воинов и жертв Второй мировой войны 1939 года году:

Раньше мы объясняли, чего нельзя делать на кладбищах. Подробнее читайте в материале РБК-Украина.

Также напомним, что в Харьковской области запретят посещать кладбища из-за минной опасности.

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