RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве утвердили графики проведения поминальных дней

Фото: в Киеве утвердили графики проведения поминальных дней (khersonline.net)
Автор: РБК-Украина

В столице утвердили график проведения поминальных дней на местах захоронений. Мэр подписал соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на КГГА.

График проведения поминальных дней на местах захоронений и празднования Дня примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других местах захоронений, на которых расположены мемориалы, братские и одиночные могилы воинов и жертв Второй мировой войны 1939 года году:

Голосеевский район

  • Байковое кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Пироговское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Корчеватское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Мышеловское кладбище - 23.04.2023;
  • Чапаевское кладбище - 23.04.2023;
  • колумбарий Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" - 25.04.2023.

Дарницкий район

  • Дарницкое кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Позняковское кладбище - 24.04.2023;
  • Бортничанское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварской район

  • Северное кладбище - 23.04.2023.

Деснянский район

  • Быковнянское кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Лесное кладбище - 23.04.2023;
  • Выгуровское кладбище - 24.04.2023;
  • Троещинское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонский район

  • Пуща-Водицкая кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерский район

  • Зверинецкое кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы - 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастовский район (Киевская область)

  • Южное кладбище - 23.04.2023.

Подольский район

  • Городское кладбище - 26.04.2023, 08.05.2023;
  • Куреневское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинский район

  • Святошинское кладбище - 04.2023, 08.05.2023;
  • Беличанское кладбище - 24.04.2023;
  • Братское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Михайловское кладбище - 23.04.2023.

Соломенский район

  • Соломенское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Совское кладбище - 23.04.2023;
  • Шулявское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Жулянское кладбище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченковский район

  • Военное кладбище - 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Старообрядное кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Лукьяновское кладбище - 23.04.2023, 08.05.2023.

Вместе с тем в КГГА призывают жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.

Раньше мы объясняли, чего нельзя делать на кладбищах. Подробнее читайте в материале РБК-Украина.

Также напомним, что в Харьковской области запретят посещать кладбища из-за минной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевпоминальні суботи