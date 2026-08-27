UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Києві затримуються тролейбуси через обрив електромережі: маршрути

11:04 27.08.2026 Чт
2 хв
Де саме виникли проблеми та на якому маршруті
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: тролейбус (Віталій Носач РБК-Україна)

У Києві через пошкодження лінії електромережі ускладнено рух транспорту. Також затримується кілька тролейбусних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Патрульної поліції Києва у Telegram.

Що відбувається на вулиці Гетьмана

Через пошкодження електромережі рух транспорту вулицею Вадима Гетьмана ускладнено у напрямку вулиці Ушинського. Водіїв просять враховувати ситуацію під час планування маршрутів.

Які тролейбуси затримуються

Через несправність також виникли затримки у русі тролейбусів. Київпастранс повідомляє, що зокрема, йдеться про маршрути №22к, №27, №30 і №42, які прямують вулицею Гетьмана.

Водіям та пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни при плануванні поїздок цією ділянкою Києва.

Зазначимо, що у Києві водіїв попередили про тимчасові зміни руху у Шевченківському районі. Обмеження діють з 25 серпня по 8 вересня на окремих ділянках вулиці Великої Васильківської та бульвару Тараса Шевченка.

За цей час фахівці Шевченківського ДЕУ планують відремонтувати асфальтобетонне покриття та знизити бортовий камінь.

У зв'язку з дорожніми роботами на зазначених ділянках можливі утруднення руху та утворення пробок. Водіям рекомендують заздалегідь враховувати обмеження та обирати маршрути з урахуванням поточної ситуації на дорогах.

Нагадуємо, що з 10 серпня у Києві частково обмежать рух транспорту на Голосіївському проспекті та проспекті Романа Шухевича. Обмеження пов'язані із проведенням ремонтних робіт.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївПоліція Києва