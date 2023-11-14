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У Києві затримується рух кільцевої електрички: в чому причина

Фото: у Києві затримується рух кільцевої електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві через ліквідацію наслідків сходження вантажного вагона, рух кільцевої електрички між станціями Почайна та Святошин тимчасово перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

Зазначається, що поїзди рухаються з відхиленням від графіка.

Відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00. Киян просять врахувати це при плануванні ранкових поїздок.

Також повідомляється, що станом на 7:43 рух поїздів між Почайною та Святошиним та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину повернувся до графіка.

 

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що нещодавно на вокзалах та поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

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Київ