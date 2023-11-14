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В Киеве задерживается движение кольцевой электрички: в чем причина

Фото: в Киеве задерживается движение кольцевой электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве из-за ликвидации последствий схождения грузового вагона, движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.

Отмечается, что поезда двигаются с отклонением от графика.

Восстановительные работы продлятся ориентировочно до 10:00. Киевлян просят учесть это при планировании утренних поездок.

Также сообщается, что по состоянию на 7:43 движение поездов между Почайной и Святошиным и от Святошино по южному полукольцу через Киев-Пассажирский, Выдубичи, Дарницу и Троещину вернулось в график.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что недавно на вокзалах и поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности

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Киев