В Киеве задерживается движение кольцевой электрички: в чем причина

В Киеве из-за ликвидации последствий схождения грузового вагона, движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express .

Также сообщается, что по состоянию на 7:43 движение поездов между Почайной и Святошиным и от Святошино по южному полукольцу через Киев-Пассажирский, Выдубичи, Дарницу и Троещину вернулось в график.

Восстановительные работы продлятся ориентировочно до 10:00. Киевлян просят учесть это при планировании утренних поездок.

Отмечается, что поезда двигаются с отклонением от графика.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что недавно на вокзалах и поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.