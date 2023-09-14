У Києві затримується рух кільцевої електрички: в чому причина

У Києві у четвер, 14 вересня, стався збій у роботі кільцевої електрички. Потяги затримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

Зазначається, що затримка виникла на станції Почайна. Причиною цього став виклик невідкладної допомоги для пасажирки.

Станом на 11:30 затримка електрички становить 30 хвилин. Потяги ще не відновили рух, тому затримка може збільшитися.

"Перепрошуємо за незручність і просимо врахувати, що найближчі декілька рейсів кільцевої прямуватимуть із відставанням від розкладу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, київська влада планує в кілька разів підвищити вартість проїзду в громадському транспорті столиці вже незабаром.

Крім того, у столиці запустили зручну оплату штрафів за проїзд без квитка - онлайн у кілька кліків.

Також у Києві з 24 липня повернули плату за паркування автомобілів. Це можна зробити через застосунок "Київ Цифровий".

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