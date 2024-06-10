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У Києві затримали чоловіка, який заліз на автівку поліції та вдарив правоохоронця (фото, відео)

Фото: У Києві затримали чоловіка (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві чоловік виліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції. Тепер йому загрожує до 5 років в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури в Telegram.

Відомо, що близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, 40-річний чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.  
 
"Надалі правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців - розмахував руками та нецензурно висловлювався", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього ударив в обличчя поліцейського, внаслідок чого той впав.  
 
"Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років", - повідомляють у Київській міській прокуратурі.  

Нагадаємо, що напередодні у Києві було затримано чоловіка, який кинув гранату у багатоповерховий будинок. Внаслідок інциденту постраждала 36-річна жінка, яка в цей час проходила вулицею.

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