У Києві затримали чоловіка, який заліз на автівку поліції та вдарив правоохоронця (фото, відео)

Відомо, що близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, 40-річний чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.



"Надалі правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців - розмахував руками та нецензурно висловлювався", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього ударив в обличчя поліцейського, внаслідок чого той впав.



"Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років", - повідомляють у Київській міській прокуратурі.