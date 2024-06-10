В Киеве задержали мужчину, который залез на автомобиль полиции и ударил правоохранителя (фото, видео)

Известно, что около 5 часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, 40-летний мужчина пытался попасть в одну из гостиниц в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, так что работники гостиницы нажали тревожную кнопку вызова полиции.



"В дальнейшем правонарушитель проявлял агрессию уже к стражам порядка - размахивал руками и нецензурно высказывался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина залез на капот служебного автомобиля полиции, повредив его, а затем ударил в лицо полицейского, в результате чего тот упал.



"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет", - сообщают в Киевской городской прокуратуре.