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В Киеве задержали мужчину, который залез на автомобиль полиции и ударил правоохранителя (фото, видео)

Фото: В Киеве задержан мужчина (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве мужчина вылез на капот служебного автомобиля и ударил сотрудника полиции. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Telegram .

Известно, что около 5 часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, 40-летний мужчина пытался попасть в одну из гостиниц в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, так что работники гостиницы нажали тревожную кнопку вызова полиции.

"В дальнейшем правонарушитель проявлял агрессию уже к стражам порядка - размахивал руками и нецензурно высказывался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина залез на капот служебного автомобиля полиции, повредив его, а затем ударил в лицо полицейского, в результате чего тот упал.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет", - сообщают в Киевской городской прокуратуре.

Напомним, что накануне в Киеве был задержан мужчина, бросивший гранату в многоэтажный дом . В результате инцидента пострадала 36-летняя женщина, которая в это время проходила по улице.

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