У Києві затримали бойовика "Ісламської держави"

Як повідомляється, зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.

До цього учасник ІДІЛ тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави.

Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України.

Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту. Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.

Фото: СБУ затримала учасника "ІДІЛ" (t.me/SBUkr)