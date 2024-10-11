В Киеве задержали боевика "Исламского государства"

Как сообщается, злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица.

До этого участник ИГИЛ долгое время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии.

По прибытии в Украину злоумышленник пытался укрываться от правосудия, постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах нашего государства.

Впоследствии он пытался наладить в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в столице Украины.

В настоящее время участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста. Решается вопрос дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году.

Фото: СБУ задержала участника "ИГИЛ" (t.me/SBUkr)