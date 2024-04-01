В Киеве задержали бизнесмена-коллаборанта, который помогал РФ строить "зубы дракона"

Правоохранители в Киеве задержали коллаборанта, который помогал россиянам строить "зубы дракона" на оккупированной территории Украины. Теперь ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Фигурантом оказался владелец нескольких предприятий в Бердянске. После захвата города он начал сотрудничать с оккупантами.

По данным следствия, коллаборант поставлял российским компаниям песок, щебень и цемент для строительства фортификационных сооружений на южном фронте.

Прежде всего речь идет о массовом производстве противотанковых железобетонных конструкций, более известных как "зубы дракона".

Предатель перебрался в Киев

Впоследствии фигурант выехал в Киев, откуда продолжил руководить незаконным бизнесом во временно оккупированной части Запорожской области.

Для этого он оставил там полный состав своего топ-менеджмента и наладил с ними дистанционный режим коммуникации.

Именно по указанию коллаборанта его подчиненные в Бердянске

"перерегистрировали" подконтрольные местные предприятия по российскому "законодательству".

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

После этого они начали регулярно пополнять бюджет страны-агрессора в виде уплаты в него "налогов".

Что ему грозит

Во время обыска в квартире задержанного в Киеве обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности в пользу РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по факту "осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, образованными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора".

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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