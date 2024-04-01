В Киеве задержали бизнесмена-коллаборанта, который помогал РФ строить "зубы дракона"
Правоохранители в Киеве задержали коллаборанта, который помогал россиянам строить "зубы дракона" на оккупированной территории Украины. Теперь ему грозит тюрьма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Фигурантом оказался владелец нескольких предприятий в Бердянске. После захвата города он начал сотрудничать с оккупантами.
По данным следствия, коллаборант поставлял российским компаниям песок, щебень и цемент для строительства фортификационных сооружений на южном фронте.
Прежде всего речь идет о массовом производстве противотанковых железобетонных конструкций, более известных как "зубы дракона".
Предатель перебрался в Киев
Впоследствии фигурант выехал в Киев, откуда продолжил руководить незаконным бизнесом во временно оккупированной части Запорожской области.
Для этого он оставил там полный состав своего топ-менеджмента и наладил с ними дистанционный режим коммуникации.
Именно по указанию коллаборанта его подчиненные в Бердянске
"перерегистрировали" подконтрольные местные предприятия по российскому "законодательству".
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
После этого они начали регулярно пополнять бюджет страны-агрессора в виде уплаты в него "налогов".
Что ему грозит
Во время обыска в квартире задержанного в Киеве обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности в пользу РФ.
Сейчас ему сообщено о подозрении по факту "осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, образованными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора".
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Недавние задержания коллаборантов
Сегодня стало известно, что стражи порядка задержали российского агента, который готовил ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали предательницу, которая работала в детском саду и корректировала ракетные удары по Харькову.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.