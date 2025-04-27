У Києві запустили спецмаршрути до кладовищ: як курсуватиме транспорт на поминальні дні
Відсьогодні та впродовж всього періоду поминальних днів у Києві організували спеціальні маршрути пасажирського транспорту. Ними можна зручно доїхати до міських кладовищ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).
До яких кладовищ курсуватимуть спецмаршрути
Згідно з інформацією КМДА, спеціальні маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ курсуватимуть у період поминальних днів - з 27 до 30 квітня 2025 року.
Уточнюється, що основний пік перевезень припадає на сьогодні - неділю, 27 квітня. Тому нині буде максимально задіяно "додатковий випуск" тролейбусів, автобусів і трамваїв.
В цілому впродовж поминальних днів додатковий транспорт курсуватиме до таких локацій:
- 27 квітня - на Північне, Південне, Лісове, Солом'янське, Пуща-Водицьке, Корчуватське, Святошинське, Братське та Михайлівське, Мишоловське, Чапаєвське, Пирогівське, Совське, Міське (Берковецьке), Байкове та Військове кладовища, а також до Лук'янівського заповіднику;
- 28 квітня - до Меморіалу на могилі Невідомого солдата (у парку Вічної Слави), на Дарницьке, Позняківське, Звіринецьке, Бортничанське, Вигурівське та Троєщинське, Жулянське, Біличанське та Куренівське кладовища;
- 29 квітня - на Військове, Биківнянське та Байкове кладовища;
- 30 квітня - на Міське (Берковецьке) кладовище.
Транспорт до кладовищ сьогодні, 27 квітня: список маршрутів
Північне кладовище:
- автобус №258;
- трамваї №8, №28, №29, №35.
Південне кладовище:
- автобуси №740 (додатковий), №56, №57, №120;
- тролейбуси №11, №12, №43, №45;
- маршрутні таксі №461, №496.
Лісове кладовище:
- автобуси №63, №77, №81, №101;
- додаткові автобуси №121, №122, №124, №125;
- тролейбуси №37, №37-А;
- трамваї №5, №22, №28, №33, №35;
- маршрутні таксі №151, №233, №240, №241, №405, №416, №434, №529, №544, №555, №590.
Лук'янівський заповідник:
- тролейбуси №16, №19, №23;
- автобус №50;
- маршрутні таксі №166, №439.
Солом'янське кладовище:
- автобуси №22, №69, №119;
- тролейбуси №3, №8, №9-К, №17, №19, №30, №35, №40;
- маршрутні таксі №223, №401, №496, №499, №518.
Пуща-Водицьке кладовище:
- автобус №30;
- трамваї №12, №17, №19.
Корчуватське кладовище:
- автобус №20;
- маршрутні таксі №470, №557, №567.
Святошинське кладовище:
- автобуси №23, №56, №57;
- тролейбус №39;
- маршрутні таксі №401, №408.
Братське та Михайлівське кладовища:
- автобус №9;
- трамваї №1, №2;
- маршрутні таксі №188, №201, №408, №421, №461, №510.
Мишоловське кладовище:
- автобус №52;
- маршрутне таксі №470.
Чапаєвське кладовище:
- автобуси №43, №43-К, №57;
- маршрутне таксі №567.
Пирогівське кладовище - автобус №27.
Совське кладовище:
- автобус №19;
- маршрутні таксі №205, №239.
Міське (Берковецьке) кладовище:
- автобуси №14, №32, №90, №90-К, №103;
- тролейбуси №4, №5, №16, №23, №26, №35;
- маршрутні таксі №166, №223.
Байкове кладовище:
- автобуси №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
- тролейбуси №1, №12, №40, №42;
- маршрутні таксі №520, №539.
Військове кладовище:
- тролейбуси №16, №19, №23, №30, №31, №35;
- автобус №50;
- маршрутні таксі №166, №439.
Транспорт до кладовищ у понеділок, 28 квітня: список маршрутів
Меморіал у парку Вічної Слави:
- автобуси №24, №25, №55;
- тролейбус №38;
- маршрутні таксі №470, №520.
Дарницьке та Позняківське кладовища:
- автобуси №17, №18, №42, №45, №51, №63, №115;
- трамваї №8, №22, №27, №29;
- маршрутні таксі №407, №415, №503, №526, №529.
Звіринецьке кладовище:
- автобуси №51, №109, №118;
- тролейбуси №43, №43-К;
- маршрутні таксі №205, №416, №590.
Бортничанське кладовище:
- автобус №104;
- маршрутне таксі №529.
Вигурівське та Троєщинське кладовища - автобус №6.
Жулянське кладовище:
- автобуси №75, №78;
- маршрутні таксі №461, №499.
Біличанське кладовище:
- автобуси №97; №97-К;
- маршрутні таксі №200-К, №202, №408.
Куренівське кладовище:
- тролейбуси №6, №18, №25, №28, №33;
- маршрутні таксі №518, №525.
Транспорт до кладовищ у вівторок, 29 квітня: список маршрутів
Військове кладовище:
- тролейбуси №16, №19, №23, №30, №31, №35;
- маршрутні таксі №166, №439.
Биківнянське кладовище - автобуси №11, №11-Д.
Байкове кладовище:
- автобуси №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
- тролейбуси №1, №12, №40, №40-К, №42;
- маршрутні таксі №520, №539.
Як доїхати до кладовища 29 квітня (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Транспорт до кладовищ у середу, 30 квітня: список маршрутів
У середу, 30 квітня, доїхати громадським транспортом в межах спецмаршрутів можна буде до Міського (Берковецького) кладовища:
- автобусами №14, №32, №90, №90-К, №103;
- тролейбусами №4, №5, №16, №23, №26, №35;
- маршрутними таксі №166, №223.
Як доїхати до Міського кладовища 30 квітня (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
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