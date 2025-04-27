У Києві запустили спецмаршрути до кладовищ: як курсуватиме транспорт на поминальні дні

Впродовж поминальних днів у Києві буде більше тролейбусів, автобусів і трамваїв (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Відсьогодні та впродовж всього періоду поминальних днів у Києві організували спеціальні маршрути пасажирського транспорту. Ними можна зручно доїхати до міських кладовищ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

До яких кладовищ курсуватимуть спецмаршрути Згідно з інформацією КМДА, спеціальні маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ курсуватимуть у період поминальних днів - з 27 до 30 квітня 2025 року. Уточнюється, що основний пік перевезень припадає на сьогодні - неділю, 27 квітня. Тому нині буде максимально задіяно "додатковий випуск" тролейбусів, автобусів і трамваїв. В цілому впродовж поминальних днів додатковий транспорт курсуватиме до таких локацій: 27 квітня - на Північне, Південне, Лісове, Солом'янське, Пуща-Водицьке, Корчуватське, Святошинське, Братське та Михайлівське, Мишоловське, Чапаєвське, Пирогівське, Совське, Міське (Берковецьке), Байкове та Військове кладовища, а також до Лук'янівського заповіднику;

28 квітня - до Меморіалу на могилі Невідомого солдата (у парку Вічної Слави), на Дарницьке, Позняківське, Звіринецьке, Бортничанське, Вигурівське та Троєщинське, Жулянське, Біличанське та Куренівське кладовища;

29 квітня - на Військове, Биківнянське та Байкове кладовища;

30 квітня - на Міське (Берковецьке) кладовище. Транспорт до кладовищ сьогодні, 27 квітня: список маршрутів Північне кладовище: автобус №258;

трамваї №8, №28, №29, №35. Південне кладовище: автобуси №740 (додатковий), №56, №57, №120;

тролейбуси №11, №12, №43, №45;

маршрутні таксі №461, №496. Лісове кладовище: автобуси №63, №77, №81, №101;

додаткові автобуси №121, №122, №124, №125;

тролейбуси №37, №37-А;

трамваї №5, №22, №28, №33, №35;

маршрутні таксі №151, №233, №240, №241, №405, №416, №434, №529, №544, №555, №590. Лук'янівський заповідник: тролейбуси №16, №19, №23;

автобус №50;

маршрутні таксі №166, №439. Солом'янське кладовище: автобуси №22, №69, №119;

тролейбуси №3, №8, №9-К, №17, №19, №30, №35, №40;

маршрутні таксі №223, №401, №496, №499, №518. Пуща-Водицьке кладовище: автобус №30;

трамваї №12, №17, №19. Корчуватське кладовище: автобус №20;

маршрутні таксі №470, №557, №567. Святошинське кладовище: автобуси №23, №56, №57;

тролейбус №39;

маршрутні таксі №401, №408. Братське та Михайлівське кладовища: автобус №9;

трамваї №1, №2;

маршрутні таксі №188, №201, №408, №421, №461, №510. Мишоловське кладовище: автобус №52;

маршрутне таксі №470. Чапаєвське кладовище: автобуси №43, №43-К, №57;

маршрутне таксі №567. Пирогівське кладовище - автобус №27. Совське кладовище: автобус №19;

маршрутні таксі №205, №239. Міське (Берковецьке) кладовище: автобуси №14, №32, №90, №90-К, №103;

тролейбуси №4, №5, №16, №23, №26, №35;

маршрутні таксі №166, №223. Байкове кладовище: автобуси №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;

тролейбуси №1, №12, №40, №42;

маршрутні таксі №520, №539. Військове кладовище: тролейбуси №16, №19, №23, №30, №31, №35;

автобус №50;

маршрутні таксі №166, №439. Транспорт до кладовищ у понеділок, 28 квітня: список маршрутів Меморіал у парку Вічної Слави: автобуси №24, №25, №55;

тролейбус №38;

маршрутні таксі №470, №520. Дарницьке та Позняківське кладовища: автобуси №17, №18, №42, №45, №51, №63, №115;

трамваї №8, №22, №27, №29;

маршрутні таксі №407, №415, №503, №526, №529. Звіринецьке кладовище: автобуси №51, №109, №118;

тролейбуси №43, №43-К;

маршрутні таксі №205, №416, №590. Бортничанське кладовище: автобус №104;

маршрутне таксі №529. Вигурівське та Троєщинське кладовища - автобус №6. Жулянське кладовище: автобуси №75, №78;

маршрутні таксі №461, №499. Біличанське кладовище: автобуси №97; №97-К;

маршрутні таксі №200-К, №202, №408. Куренівське кладовище: тролейбуси №6, №18, №25, №28, №33;

маршрутні таксі №518, №525. Транспорт до кладовищ у вівторок, 29 квітня: список маршрутів Військове кладовище: тролейбуси №16, №19, №23, №30, №31, №35;

маршрутні таксі №166, №439. Биківнянське кладовище - автобуси №11, №11-Д. Байкове кладовище: автобуси №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;

тролейбуси №1, №12, №40, №40-К, №42;

маршрутні таксі №520, №539. Як доїхати до кладовища 29 квітня (інфографіка: kyivcity.gov.ua) Транспорт до кладовищ у середу, 30 квітня: список маршрутів У середу, 30 квітня, доїхати громадським транспортом в межах спецмаршрутів можна буде до Міського (Берковецького) кладовища: автобусами №14, №32, №90, №90-К, №103;

тролейбусами №4, №5, №16, №23, №26, №35;

маршрутними таксі №166, №223. Як доїхати до Міського кладовища 30 квітня (інфографіка: kyivcity.gov.ua)