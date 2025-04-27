В Киеве запустили спецмаршруты к кладбищам: как будет курсировать транспорт на поминальные дни

С сегодняшнего дня и на протяжении всего периода поминальных дней в Киеве организовали специальные маршруты пассажирского транспорта. На них можно удобно доехать до городских кладбищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

К каким кладбищам будут курсировать спецмаршруты

Согласно информации КГГА, специальные маршруты пассажирского транспорта к городским кладбищам будут курсировать в период поминальных дней - с 27 по 30 апреля 2025 года.

Уточняется, что основной пик перевозок приходится на сегодня - воскресенье, 27 апреля. Поэтому сейчас будет максимально задействован "дополнительный выпуск" троллейбусов, автобусов и трамваев.

В целом в течение поминальных дней дополнительный транспорт будет курсировать к таким локациям:

27 апреля - на Северное, Южное, Лесное, Соломенское, Пуща-Водицкое, Корчеватское, Святошинское, Братское и Михайловское, Мышеловское, Чапаевское, Пироговское, Совское, Городское (Берковецкое), Байковое и Военное кладбища, а также к Лукьяновскому заповеднику;

28 апреля - к Мемориалу на могиле Неизвестного солдата (в парке Вечной Славы), на Дарницкое, Позняковское, Зверинецкое, Бортничанское, Выгуровское и Троещинское, Жулянское, Беличанское и Куреневское кладбища;

29 апреля - на Военное, Быковнянское и Байковое кладбища;

30 апреля - на Городское (Берковецкое) кладбище.

Транспорт к кладбищам сегодня, 27 апреля: список маршрутов

Северное кладбище:

автобус №258;

трамваи №8, №28, №29, №35.

Южное кладбище:

автобусы №740 (дополнительный), №56, №57, №120;

троллейбусы №11, №12, №43, №45;

маршрутные такси №461, №496.

Лесное кладбище:

автобусы №63, №77, №81, №101;

дополнительные автобусы №121, №122, №124, №125;

троллейбусы №37, №37-А;

трамваи №5, №22, №28, №33, №35;

маршрутные такси №151, №233, №240, №241, №405, №416, №434, №529, №544, №555, №590.

Лукьяновский заповедник:

троллейбусы №16, №19, №23;

автобус №50;

маршрутные такси №166, №439.

Соломенское кладбище:

автобусы №22, №69, №119;

троллейбусы №3, №8, №9-К, №17, №19, №30, №35, №40;

маршрутные такси №223, №401, №496, №499, №518.

Пуща-Водицкое кладбище:

автобус №30;

трамваи №12, №17, №19.

Корчеватское кладбище:

автобус №20;

маршрутные такси №470, №557, №567.

Святошинское кладбище:

автобусы №23, №56, №57;

троллейбус №39;

маршрутные такси №401, №408.

Братское и Михайловское кладбища:

автобус №9;

трамваи №1, №2;

маршрутные такси №188, №201, №408, №421, №461, №510.

Мышеловское кладбище:

автобус №52;

маршрутное такси №470.

Чапаевское кладбище:

автобусы №43, №43-К, №57;

маршрутное такси №567.

Пироговское кладбище - автобус №27.

Совское кладбище:

автобус №19;

маршрутные такси №205, №239.

Городское (Берковецкое) кладбище:

автобусы №14, №32, №90, №90-К, №103;

троллейбусы №4, №5, №16, №23, №26, №35;

маршрутные такси №166, №223.

Байковое кладбище:

автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;

троллейбусы №1, №12, №40, №42;

маршрутные такси №520, №539.

Военное кладбище:

троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;

автобус №50;

маршрутные такси №166, №439.

Транспорт к кладбищам в понедельник, 28 апреля: список маршрутов

Мемориал в парке Вечной Славы:

автобусы №24, №25, №55;

троллейбус №38;

маршрутные такси №470, №520.

Дарницкое и Позняковское кладбища:

автобусы №17, №18, №42, №45, №51, №63, №115;

трамваи №8, №22, №27, №29;

маршрутные такси №407, №415, №503, №526, №529.

Зверинецкое кладбище:

автобусы №51, №109, №118;

троллейбусы №43, №43-К;

маршрутные такси №205, №416, №590.

Бортничанское кладбище:

автобус №104;

маршрутное такси №529.

Выгуровское и Троещинское кладбища - автобус №6.

Жулянское кладбище:

автобусы №75, №78;

маршрутные такси №461, №499.

Беличанское кладбище:

автобусы №97; №97-К;

маршрутные такси №200-К, №202, №408.

Куреневское кладбище:

троллейбусы №6, №18, №25, №28, №33;

маршрутные такси №518, №525.

Транспорт к кладбищам во вторник, 29 апреля: список маршрутов

Военное кладбище:

троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;

маршрутные такси №166, №439.

Быковнянское кладбище - автобусы №11, №11-Д.

Байковое кладбище:

автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;

троллейбусы №1, №12, №40, №40-К, №42;

маршрутные такси №520, №539.

Как доехать до кладбища 29 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Транспорт к кладбищам в среду, 30 апреля: список маршрутов

В среду, 30 апреля, доехать общественным транспортом в рамках спецмаршрутов можно будет до Городского (Берковецкого) кладбища:

автобусами №14, №32, №90, №90-К, №103;

троллейбусами №4, №5, №16, №23, №26, №35;

маршрутными такси №166, №223.

Как доехать до Городского кладбища 30 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)