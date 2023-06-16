У Києві запустили безкоштовну послугу, про яку мало хто знає

Найближчі екскурсії

Екскурсія "Київ незвичний - від минулого до сьогодення", де можна буде відкрити для себе незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Дата та час: 16 червня, 18:00. Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 17 червня, 11:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія "Як козаки та магістрат на Подолі жили", під час якої можна буде відкрити для себе таємниці середньовічного Подолу та дізнатися про традиції київського самоуправління. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Дата та час: 16 червня, 17:30. Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 17 червня, 18:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія "Все починається з Університету", під час якої можна буде дізнатися, як Університет дав початок розбудові нового кварталу Києва, а також ознайомитися з історією створення навколо Червоного корпусу парку та ботанічного саду. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Дата та час: 17 червня, 15:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія "Київ хрещатий", під час якої можна буде ознайомитися зі старовинним містом, його історією та людьми, які формували, створювали і будували Київ. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Дата та час: 17 червня, 16:00. Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 18 червня, 16:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія "Прогулянка театральним Києвом", де можна буде дізнатися, як і коли виникли театральні традиції Києва, а також почути про перші театри, їх корифеїв і сучасних майстрів сцени. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Дата та час: 18 червня, 13:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія "Таємниці града Ярослава", під час якої розкриються таємниці давнього Києва, Софійського та Михайлівського соборів. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Дата та час: 18 червня, 18:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, які розташовані неподалік, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у травні до дня Києва в столиці організували нові безоплатні екскурсії. Відвідувачі зможуть відрити для себе цікаві місця та дізнатися історії людей, які з ними пов'язані.