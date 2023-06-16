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У Києві запустили безкоштовну послугу, про яку мало хто знає

Фото: у Києві можна піти на безкоштовну екскурсію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Влада Києва підготувала дев'ять безоплатних екскурсій для киян та гостей столиці. Реєстрація на екскурсії обов’язкова, кількість місць обмежена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Найближчі екскурсії

Екскурсія "Київ незвичний - від минулого до сьогодення", де можна буде відкрити для себе незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Екскурсія "Як козаки та магістрат на Подолі жили", під час якої можна буде відкрити для себе таємниці середньовічного Подолу та дізнатися про традиції київського самоуправління. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Екскурсія "Все починається з Університету", під час якої можна буде дізнатися, як Університет дав початок розбудові нового кварталу Києва, а також ознайомитися з історією створення навколо Червоного корпусу парку та ботанічного саду. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Екскурсія "Київ хрещатий", під час якої можна буде ознайомитися зі старовинним містом, його історією та людьми, які формували, створювали і будували Київ. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Екскурсія "Прогулянка театральним Києвом", де можна буде дізнатися, як і коли виникли театральні традиції Києва, а також почути про перші театри, їх корифеїв і сучасних майстрів сцени. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Екскурсія "Таємниці града Ярослава", під час якої розкриються таємниці давнього Києва, Софійського та Михайлівського соборів. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, які розташовані неподалік, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у травні до дня Києва в столиці організували нові безоплатні екскурсії. Відвідувачі зможуть відрити для себе цікаві місця та дізнатися історії людей, які з ними пов'язані.

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